Canton de Vaud : Les travaux vont bon train au Théâtre de Vidy

Le chantier concernant la transformation du Théâtre de Vidy avance selon le calendrier prévu, malgré la crise sanitaire. Il devrait durer deux ans.

La rénovation et l’agrandissement du Théâtre de Vidy à Lausanne sont en marche. Prévus sur deux ans et devisés à 27,5 millions de francs, les travaux ont démarré en septembre et réservé déjà quelques surprises.