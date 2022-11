Yverdon-les-Bains (VD) : Les TRAVYS se dotent de quatre nouveaux bus électriques

Dès cette date, les lignes de bus 602, 603 et 605 seront réorganisées. Les horaires seront adaptés d’une à trois minutes sur les lignes 602 et 605 afin d’optimiser les liaisons avec la gare CFF. Ces améliorations permettront d’ajouter une nouvelle correspondance en provenance de Lausanne vers Cheminet – Montagny et une autre des Prés-du-Lac en direction de Lausanne.

D’autres aménagements

Les courses de renfort sur les lignes 601 et 603 seront adaptées en conséquence pour garantir une capacité similaire, voire supérieure, entre le gymnase, la HEIG-VD et la gare. Sur la Ligne 615 ralliant L’Auberson à Mauborget, un horaire fixe a été introduit les samedis et dimanches, en lieu et place du bus sur demande. Enfin, sur la ligne 211 entre Orbe et Chavornay, deux allers-retours supplémentaires en fin de soirée permettront d’assurer les dernières relations de trains de et pour Yverdon-les-Bains et Lausanne.