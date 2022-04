Charges sociales : Les très hauts salaires seront moins ponctionnés dès 2023

Le pourcentage de solidarité versé par les plus hauts revenus à l’assurance-chômage sera supprimé en 2023.

Les personnes concernées sont dans la tranche des 10% de la population aux salaires les plus élevés.

Un peu plus sur le compte bancaire des mieux payés du pays, un peu moins sur celui de l’assurance-chômage: dès 2023, le pourcentage de solidarité payé par les plus riches devrait être supprimé. C’est ce qu’ont appris les journaux alémaniques de Tamedia et ce qu’a confirmé un porte-parole du Secrétariat à l’économie.