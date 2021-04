On commence notre tour d’horizon avec la Ligue 2. Auxerre s’est promené sur la pelouse de Niort (0-4), grâce notamment à un petit bijou de Gauthier Hein.

À la 69e minute, le milieu de terrain a osé une roulette dans la surface de réparation adverse. Son geste a mis toute la défense dans le vent, et Hein a pu conclure proprement dans la lucarne.

Direction la Malaysie, avec le duel entre Penang et Sabah (1-1) en première division. L’ouverture du score pour Sabah a été l’oeuvre de Saddil Ramdani, auteur d’un missile imparable dans la lucarne, qui n’a laissé absolument aucune chance au gardien adverse.

On enchaîne avec un classique, venu du championnat de Roumanie. Le Français Thibault Moulin, joueur de l’Academica Clinceni, a marqué directement sur corner contre le Dinamo Bucarest.

Son but de la 17e minute, le troisième déjà de l’Academica dans le match, a pris toute la défense de court. Au final, le Dinamo s’est incliné 1-3.

On termine notre voyage aux Etats-Unis avec les Falls Series de la NWSL, le championnat féminin nord-américain. Si le but n’est pas à proprement parler un chef d’œuvre, il a en revanche fait beaucoup parler de lui.

Il s’agit en effet de la première réussite de Trinity Rodman, fille du légendaire basketteur américain Dennis Rodman, sous les couleurs du Washington Spirit. À 18 ans et 325 jours, Rodman est devenue la plus jeune joueuse à marquer un but en NWSL.