Jeux vidéo : Les tricheurs ont un nouvel ennemi sur «Call of Duty»

L’éditeur Activision a revu sa défense contre les joueurs qui gâchent les parties des autres.

Les tricheurs n’auront plus la voie libre sur «Call of Duty: Warzone». C’est en tout cas la promesse faite par Activision, l’éditeur du jeu de tir avec son nouvel arsenal antitriche. Il combine l’activation d’un pilote au niveau du noyau PC avec l’analyse du comportement des joueurs via des algorithmes d’apprentissage automatique. Le noyau est le niveau privilégié du PC. Il donne accès à chaque couche matérielle et est généralement réservé à des éléments tels que le pilote de la carte graphique.