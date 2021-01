Les affaires n’ont pas traîné. Quelques jours après une action en justice visant son propriétaire, Cameron Santos, le site GatorCheats a fermé «indéfiniment». L’adresse était bien connue de certains joueurs peu scrupuleux de «Valorant» et de «Destiny 2», des jeux de tir à la première personne de Riot Games et de Bungie Studios. Ils venaient y chercher des logiciels de triche. GatorCheats proposait un modèle d’abonnement pour ses services, facturant à ses clients entre 90 et 500 dollars par mois pour accéder à une suite de programmes. Cela comprenait par exemple les Aimbots, qui avantagent le joueur en l’équipant d’un système de visée automatique, ainsi que ses compléments, les Wallhacks, qui permettent de voir à travers les murs et donc de détecter de manière illicite les adversaires.