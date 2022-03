Zurich – «Les trois accusées n’ont fait preuve d’aucune pitié»

Rappel des faits

En mars 2019, quatre femmes avaient brutalisé et agressé sexuellement pendant près de huit heures une collègue alors âgée de 20 ans dans un appartement de Kloten (ZH). Leur raison? La vengeance car la victime avait dénoncé une de ces femmes aux autorités de protection de l’enfance et de l’adulte (KESB). En juillet 2020, le Tribunal de district de Bülach avait déclaré les deux Kosovares et les deux Suissesses d’origine kosovare coupables de contrainte sexuelle, de séquestration et d’autre délit.