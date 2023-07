Emploi à Genève: Les branches où retrouver un emploi est difficile

La restauration, les «services relatifs aux bâtiments et à l’aménagement paysager» (ndlr: dont les professions liées au nettoyage constituent une grande part) et le commerce de détail: ces trois branches sont celles où les demandeurs d’emploi éprouvent le plus de difficultés à se réinsérer. Ce constat émane de l’Office cantonal de la statistique (Ocstat), qui a publié ce mardi une étude sur le sujet. Celle-ci porte sur la période 2019-2022, choisie à dessein puisqu’elle englobe la crise de Covid, qui a fait exploser le nombre de demandeurs d’emploi entre 2019 et 2021 (+26,5%), avant un net reflux entre 2021 et 2022 (-17,6%).