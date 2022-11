Succession Sommaruga: Les trois candidates sont connues, qui est votre favorite?

Cela ne fait plus aucun doute: c’est un homme alémanique qui remplacera Ueli Maurer, homme alémanique. Mais est-ce une femme alémanique qui remplacera Simonetta Sommaruga, femme alémanique? Pas sûr. Le Parti socialiste a confirmé lundi, à l’échéance du délai de candidature, que trois candidates sont sur les rangs: deux Alémaniques et une Romande.

Evi Allemann

On dit souvent qu’il faut être connu à Berne pour avoir ses chances. Elle ne siège plus au Parlement depuis plus de quatre ans, mais y avait pasés les quinze années précédentes et nombre d’élus l’avaient alors côtoyée.