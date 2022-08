US Open: Les trois derniers Suisses entrent en lice ce mardi

Les Suisses au programme

Enfin, Marc-Andrea Hüsler se verra proposer un défi de taille aux environs de 21h30. Le Zurichois de 26 ans est en forme, puisque sa récente participation aux demi-finales du tournoi de Winston Salem lui a permis de grimper à la 85e place mondiale, le meilleur classement de sa carrière et ce qui fait de lui le joueur suisse le mieux classé. Mais il aura face à lui un certain Denis Shapovalov. Le Canadien de 23 ans, 21e à l’ATP, aura clairement les faveurs de la cote sur le court 10.

Le match à ne pas rater

C’est peut-être bien celui qu va opposer, cette nuit dans le Stade Louis Armstrong en ouverture de night session (1h du matin en Suisse), la tenante du titre, l’Anglaise de 19 ans Emma Raducanu , 11e à la WTA, à la Française Alizé Cornet (32 ans). La Française n’est peut-être que 40e joueuse mondiale, mais elle est sait se montrer accrocheuse. Et puis, elle a réussi atteindre les demi-finales du tournoi de Cleveland juste avant cet US Open.

Où en est Rafael Nadal?

Vainqueur des deux premières levées du Grand Chelem, en Australie et à Roland-Garros, l’Espagnol Rafael Nadal (36 ans/ATP 3) reste sur une surprenante élimination au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati, le 18 août dernier. Il revenait d’une pause de six semaines après la déchirure abdominale qui l’avait contraint au forfait avant sa demi-finale de Wimbledon, et il s’était incliné en trois sets face au Croate Borna Coric, surprenant vainqueur final du tournoi en Ohio. Nadal n’a plus joué depuis, et pour son entrée en lice dans le tournoi new-yorkais, il sera opposé cette nuit (1h du matin en Suisse) à l’Australien d’origine asiatique Rinky Hijikata (21 ans/ATP 198). Normalement, le Majorquain, qui vise un 23e sacre en Grand Chelem, ne devrait connaître aucun problème, mais sait-on jamais?