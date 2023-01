Tennis: Les trois derniers Suisses ont tous chuté en qualifications

Le plus frustré des trois doit être le Bernois Dominic Stricker (20 ans/ATP 119). Il s’est en effet incliné en deux tie-breaks, perdus 2-7 et 7-9, face au Français Enzo Couacaud (27 ans/ATP 190).

Il n’y aura donc pas plus de cinq Suisses dans les tableaux principaux de l’Open d’Australie. Stan Wawrinka et Marc-Adrea Hüsler côté masculin, Belinda Bencic, Jil Teichmann et Viktorija Golubic chez les femmes.