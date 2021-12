Saut à skis – Les trois Suisses passent la rampe à Garmisch

Peier, qui voudra faire mieux que son 15e rang d'Oberstdorf, sera opposé au Polonais Andrzej Stekala samedi, lors de la première manche qui se déroulera de nouveau en K.O. system (les vainqueurs des 25 duels sont qualifiés en 2e manche et les 5 « meilleurs perdants » sont repêchés). Deschwanden aura les faveurs de la cote face au Russe Evgenii Klimov, qui a réussi exactement le même résultat (122,6 pts) que lui vendredi. Ammann, lui, devra faire fort pour essayer de sortir l'Autrichien Daniel Huber.

La qualification a été remportée par le surprenant allemand Markus Eisenbichler, qui en a profité pour encaisser les 3200 francs de prime promis au vainqueur de ce galop d'essai. D'un saut à 137 mètres, il a devancé pour son plus grand bonheur le grand favori japonais Ryoyu Kobayashi (134 m) et l'Allemand Karl Geiger (135,5 m), le leader du classement général de la Coupe du monde. Le plus grand bond de la journée, réalisé avec un rare vent de face, a une nouvelle fois été l'oeuvre du Polonais Piotr Zyla (138,5 m).