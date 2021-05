Accident de téléphérique (I) : Les trois suspects sortent de détention

Trois hommes arrêtés en lien avec l’accident de Stresa ont été libérés dans la nuit de samedi à dimanche, la juge faisant état d’une «absence totale d’éléments» contre deux d’entre eux.

Le téléphérique s’est écrasé le 24 mai près du sommet du Mont Mottarone, culminant à près de 1500 mètres. Seul un garçonnet israélien de cinq ans avait survécu. Le directeur du service Gabriele Tadini a été assigné à résidence, tandis que le directeur technique Enrico Perocchio et le dirigeant de la société d’exploitation du téléphérique, Luigi Nerini, ont été libérés. Tous les trois font toujours l’objet d’une enquête. En Italie, les juges ne peuvent ordonner de détention préventive que dans des circonstances particulières, lorsque les suspects risquent par exemple de prendre la fuite.

«Les suspects restent les mêmes, notre travail continue»

Les trois hommes ont été arrêtés mercredi après que M. Tadini a admis devant les enquêteurs avoir désactivé un système de freinage d’urgence qui aurait pu empêcher la tragédie. Il a affirmé l’avoir fait parce que le système fonctionnait mal et avait interrompu le service plusieurs fois, affirmant avoir pris cette décision en accord avec les deux autres suspects. Mais la magistrate Donatella Banci Bonamici a trouvé une «absence totale d’éléments» contre MM. Nerini et Perocchio, selon une décision citée par le «Corriere della Sera» dimanche.

Le téléphérique s’est écrasé après la rupture d’un câble. Si le système de freinage d’urgence avait fonctionné, la cabine serait restée suspendue à un second câble. Les enquêteurs essaient d’établir les raisons de la rupture du câble principal.

Un enfant de 5 ans, seul survivant

L’unique survivant de l’accident est un enfant israélien de 5 ans, dont la famille vivait en Italie. Il a perdu ses parents, son frère et deux arrière-grands-parents dans l’accident. Parmi les quatorze victimes, figurent un autre enfant de 5 ans et ses parents, une femme qui célébrait son quarantième anniversaire avec son mari, et deux couples d’une vingtaine d’années.