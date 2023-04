Les trottinettes électriques ont-elles le droit de tout faire?

En fait, les personnes qui louent des trottinettes électriques en partage ne semblent souvent pas être au courant des règles en vigueur. Juridiquement, les trottinettes électriques conduites en position debout entrent dans la catégorie des cyclomoteurs légers. Elles correspondent à des vélos électriques d’une vitesse maximale de 20 km/h (25 km/h en cas d’assistance au pédalage), utilisables à partir de 14 ans avec un permis M et sans permis à partir de 16 ans. Les trottoirs et les zones interdites aux véhicules, comme les zones piétonnes, leur sont interdits, sauf signalisation contraire. Il faut rouler sur les pistes et bandes cyclables, sinon sur le côté droit. L’éclairage est obligatoire, mais pas le casque. Le nombre croissant d’accidents montre pourtant clairement que le casque est indispensable. Un gilet de sécurité ou simplement des vêtements clairs aident également à prévenir les accidents.

Le stationnement sauvage n’est pas autorisé. S’il existe des surfaces prévues à cet effet, comme des parkings à vélos publics, la trottinette électrique doit y être placée. Si ce n’est pas le cas, elle peut être garée sur le trottoir, de manière à ne gêner personne. En cas de stationnement, il faut laisser un mètre et demi d’espace à côté. C’est important! Pour les personnes qui se déplacent avec une poussette, un fauteuil roulant ou un handicap visuel, une trottinette électrique en travers du chemin est toujours gênante et souvent même dangereuse.

Attention: d’autres règles s’appliquent aux vélos et trottinettes électriques plus rapides, qui ont d’ailleurs toujours un siège. Les cyclomoteurs, généralement appelés «vélos électriques rapides», roulent à 30 km/h ou à 45 km/h avec une assistance au pédalage. On peut les conduire à partir de 14 ans, mais il faut toujours un permis de conduire M. Dans ce cas, le casque, le rétroviseur et l’assurance sont désormais obligatoires. Il est bon à savoir que les trottinettes sans moteur peuvent rouler sur les trottoirs et autres, ainsi que sur les pistes cyclables, la chaussée dans les zones limitées à 20/30 km/h et sur les routes secondaires peu fréquentées sans trottoir ni piste cyclable.