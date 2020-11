Un peu plus de trois mois après avoir lancé sa phase de test de mise à disposition de trottinettes électriques en libre-service via une application, Bulle tire le bilan qu’elle avait promis. «Force est de constater que cette nouvelle offre de transport a su trouver un public en ville de Bulle», disent les autorités dans un communiqué, sans articuler de chiffre quant à l’ampleur de l’utilisation par les habitants.

La collaboration avec la société qui a géré la soixantaine d’engins va se poursuivre. Le nombre de trottinettes passera par ailleurs à 120 unités dès février 2021, et les horaires de mise à disposition seront élargis. La Ville en profite pour rappeler une fois encore que ces engins doivent circuler sur la route et non sur les trottoirs. Le casque n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé.