Les troubles du sommeil, mal populaire No 1 en Suisse

Suisse : Les troubles du sommeil, mal populaire No 1

Selon Albrecht Vorster, chercheur en sommeil à l’Hôpital de l’Île à Berne, «30 pour cent de la population est concernée par un trouble du sommeil nécessitant un traitement. Interviewé par la «SonntagsZeitung» du jour, il indique que, parmi les formes les plus fréquentes de troubles du sommeil, on trouve l’apnée du sommeil – des arrêts respiratoires (entre 15 et 30 par heure) – et l’insomnie. Ce dernier trouble touche une personne sur 10 qui soit ne parvient plus à s’endormir ou à rester endormie et reste ainsi éveillée pendant des heures durant. Ramené à la population suisse, quelque 700’000 personnes sont donc concernées.