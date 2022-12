Suisse : Les troubles mentaux poussent les jeunes vers l’AI

La proportion de nouveaux rentiers AI souffrant de troubles mentaux a considérablement augmenté parmi les jeunes de 18 à 24 ans. Leur nombre a triplé depuis 2000. Pour la première fois, les maladies mentales sont la cause la plus courante d’hospitalisation chez les 10 à 24 ans. L’augmentation est de 17% par rapport à l’année dernière. Les jeunes femmes sont particulièrement touchées (+ 26 %).

Manque d’assurance et peur de l’actualité

Par peur de faire quelque chose de mal, les parents ne mettent plus de garde-fous et ne proposent plus d’orientation. Mais l’effet est exactement à l’opposé de ce qu’ils espéraient: «Un enfant qui obtient tout sans contrepartie n’arrivera pas à devenir plus fort», affirme Eliane Perret.