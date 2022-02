Birmanie : Les troupes de la junte incendient des centaines de maisons

L'armée birmane a récemment mené des raids dans plusieurs villages, incendiant des centaines de maisons, dans un contexte de répression sanglante par la junte après son coup d'État.

Violences après le coup d'État

Jeudi, la télévision d’État a diffusé un reportage accusant les opposants au régime, qualifiés de «terroristes», d’avoir allumé les incendies. La Birmanie a plongé dans la violence depuis le coup d’État qui a renversé Aung San Suu Kyi il y a un an et des centaines de milliers de personnes ont été déplacées. Des milices citoyennes secondées par des factions ethniques rebelles ont pris les armes contre le régime.

Répression sanglante

Les généraux mènent une répression sanglante à l’encontre de leurs opposants, avec plus de 1500 civils tués et près de 9000 actuellement en détention, selon un groupe de surveillance local. Des enquêteurs de l’ONU mettent en avant de potentiels «crimes de guerre et crimes contre l’humanité», citant «des allégations crédibles» de tortures, violences sexuelles et exécutions extrajudiciaires.