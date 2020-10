Les forces séparatistes soutenues par l’Arménie ont annoncé, lundi, leur retrait de la ligne du front au Nagorny. La France, la Russie et les Etats-Unis condamnent, eux, l’attaque des civils.

Les troupes séparatistes du Nagorny Karabakh se retirent de «certains secteurs du front» à des fins «tactiques», a indiqué sans plus de précisions lundi la présidence de cette république autoproclamée engagée dans un conflit armé avec l’Azerbaïdjan.

«Afin d’éviter les spéculations, je veux souligner que dans certains secteurs du front, dans un but tactique, l’armée a retiré des soldats, afin d’éviter des pertes inutiles et infliger de plus grands dommages à l’adversaire», a dit sur Facebook le porte-parole de la présidence Vahram Poghossian.