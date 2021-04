Éthiopie : Les troupes érythréennes combattant dans le Tigré «ont commencé à évacuer»

Le départ des soldats érythréens de la région du Tigré a débuté a annoncé Addis Abeba, qui assure que l’armée éthiopienne est désormais «chargée de garder la frontière nationale».

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, ici avec son homologue érythréen Isaias Afwerki, est arrivé au pouvoir en 2018. (Photo Aron Simeneh / Office of the Prime Minister Ethiopia / AFP)

Les troupes érythréennes combattant dans la région du Tigré «ont commencé à évacuer», un jour après que les pays du G7 ont appelé à leur retrait rapide, a assuré samedi l’Éthiopie. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé la semaine dernière que les forces érythréennes quitteraient le Tigré, trois jours après avoir finalement reconnu leur présence et face à des informations faisant état de massacres et de violences sexuelles généralisées.

Mais les habitants de certaines villes du Tigré ont continué à signaler la présence de soldats érythréens ces derniers jours. Le G7 a estimé vendredi que leur départ devait être «rapide, inconditionnel et vérifiable». Il a également souhaité «la fin de la violence et la mise en place d’un processus politique clair, inclusif et acceptable pour tous les Éthiopiens, y compris ceux du Tigré».