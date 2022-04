Guerre en Ukraine: «Les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass»

Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky annonce le début de «la bataille pour le Donbass»

Une offensive massive de l’armée russe contre le Donbass était annoncée par l’armée ukrainienne depuis plusieurs semaines.

Les Russes dans la ville de Kreminna

Un dépôt d’armes visé dans l’ouest

Dans l’ouest, des bombardements russes ont fait lundi sept morts et «onze blessées, dont un enfant», d’après les autorités locales. Non loin de la ville de Lviv, la Russie assure avoir détruit un important dépôt d’«armements étrangers, livrés à l'Ukraine pendant les six derniers jours par les Etats-Unis et des pays européens, qui y étaient stockés».