Guerre en Ukraine : Les troupes russes se rapprochent de Kiev, avant des pourparlers en Turquie

L’armée russe se rapproche toujours plus de Kiev, à la veille de discussions entre les chefs de la diplomatie russe et ukrainien en Turquie, première rencontre à ce niveau depuis le début de l’invasion russe.

Une habitante après l’évacuation de la ville d’Irpin, au nord de Kiev, le 8 mars 2022. AFP

Les forces russes ont rapidement avancé ces derniers jours vers la capitale depuis le nord et le nord-est, a constaté l’AFP. Alors que la ligne de front était encore il y a cinq jours à une centaine de kilomètres au nord-est de Kiev, des colonnes de chars russes ne se trouvaient plus mercredi qu’à une quinzaine de kilomètres.

«Les colonnes de chars russes ont pris hier deux villages à quelques kilomètres. Ils tirent pour effrayer les gens et les forcer à rester chez eux, volent ce qu’ils peuvent pour se ravitailler et s’installent au milieu des habitants, pour ne pas que les forces ukrainiennes les bombardent», a affirmé un Ukrainien de 41 ans.

Avions en suspens

Face à la progression russe vers Kiev et à la poursuite des bombardements dans de nombreuses régions, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les Occidentaux à envoyer «au plus vite» des avions de chasse à l’Ukraine, à commencer par les MiG-29 proposés par Varsovie. «Prenez une décision au plus vite, envoyez-nous des avions!», a-t-il lancé dans une vidéo mercredi sur Telegram. Il a remercié Varsovie pour avoir proposé de fournir des MiG-29 et regretté qu’«aucune décision n'ait (encore) été prise".

La Pologne s’est dite mardi «prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions MiG-29 sur la base de Ramstein (en Allemagne) et à les mettre à la disposition du gouvernement des États-Unis», pour que ces derniers les livrent à l’Ukraine. Washington a cependant rejeté sèchement la proposition, la jugeant pas «viable». «C’est un scénario très indésirable et potentiellement dangereux», a affirmé de son côté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

«Certains progrès»

La Russie et l’Ukraine se sont entendues mercredi sur des cessez-le-feu pour permettre d’instaurer des couloirs humanitaires autour de zones durement frappées par les combats ces derniers jours, qui ont obligé les civils à rester parfois des jours cachés dans des caves. Plusieurs sont prévus pour rallier la capitale ukrainienne.

«Certains progrès ont été réalisés» dans les négociations destinées à «mettre fin dès que possible à l’effusion de sang insensée et à la résistance des forces armées ukrainiennes», a estimé la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova. Elle a aussi assuré que la Russie ne cherchait pas à «renverser le gouvernement» ukrainien, contrairement à ce qu’avaient affirmé des responsables russes depuis deux semaines.

«Compromis»?

Un adoucissement dans le ton qui intervient après que le président Zelensky a suggéré, dans un entretien à la chaîne américaine ABC, ne plus insister sur une adhésion de l’Ukraine à l’Otan, une des questions invoquées par Moscou pour justifier l’invasion. Dans le même entretien, il s’est aussi dit prêt à un «compromis» sur le statut des territoires séparatistes de l’est de l’Ukraine dont Vladimir Poutine a reconnu unilatéralement l’indépendance.

Une inflexion de position qui pourrait alimenter les discussions prévues jeudi à Antalya, en Turquie, entre les ministres des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et ukrainien Dmytro Kuleba, avec leur homologue turc Mevlüt Cavusoglu comme médiateur. Mercredi, M. Kuleba a assuré dans une vidéo sur Facebook qu’il ferait tout pour que les «pourparlers (soient) les plus efficaces possible» tout en confiant avoir des «attentes limitées». Cette rencontre est une première à ce niveau depuis le début du conflit il y a bientôt deux semaines.

En attendant, le nombre de réfugiés qui ont fui l’Ukraine depuis le 24 février augmente de jour en jour, et est désormais estimé entre «2,1 et 2,2 millions de personnes», selon le Haut commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi. Et malgré les couloirs humanitaires, les bombardements continuent sur plusieurs villes.

Inquiétude à Tchernobyl Au nord, à la frontière ukraino-bélarusse, la centrale de Tchernobyl a redonné mercredi des sueurs froides, après que l’opérateur ukrainien Ukrenergo a annoncé que l’alimentation électrique avait été «complètement» coupée sur le site, en raison d’actions militaires russes. Mais l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a affirmé ensuite que cette coupure ne présentait «pas d’impact majeur sur la sécurité» du site, où eut lieu la plus grave catastrophe nucléaire civile en 1986.