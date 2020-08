Etats-Unis Les Trump ont phagocyté la convention républicaine

La moitié des intervenants clé à la convention républicaine appartient à la famille Trump, conjoints compris. Jamais, dans l’histoire récente des Etats-Unis, la famille d’un président n’avait joué rôle aussi prééminent.

Donald Trump Jr. prononcé lundi soir un discours particulièrement percutant contre les démocrates. On lui prête désormais outre-Atlantique des ambitions politiques.

Donald Trump Junior et sa compagne lundi soir, Melania, Eric et Tiffany ce mardi, Lara mercredi et Ivanka jeudi: la convention républicaine est tout entière placée sous le signe des Trump, témoin de l’implication inédite de la famille présidentielle dans les affaires politiques du pays.