France : Des espions ripoux payés pour liquider une coach de fitness

Entre barbouzeries et assassinats, le démantèlement d’une incroyable officine criminelle au sein de la DGSE fait parler de lui. Au moins douze personnes sont mises en examen dans cette affaire digne d’un polar.

Un opposant congolais au président Denis Sassou Nguesso, le général Ferdinand Mbaou, et un opposant kazakh réfugié politique en France, Moukhtar Abliazov, auraient été surveillés par cette officine, dans laquelle seraient intervenus des militaires de la DGSE, des membres actuels ou passés des forces de l’ordre, des francs-maçons et des acteurs de la sécurité privée.

Interpellés, Pierre B. et Carl E. se révèlent être des militaires affectés au Centre parachutiste d’entraînement spécialisé, situé à Saran (centre), un site qui dépend de la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE).

«Coaching» et «Mossad»

Pierre B. et Carl E. auraient pour mission d’arrêter ses «activités anti-étatiques» liées au Mossad, les renseignements israéliens. Dans leur voiture, pistolet 9 mm chargé, munitions, gants, bouchons d’oreilles antibruit...

Devant la Brigade criminelle, lui aussi nie que le projet visait à assassiner Marie-Hélène Dini. Mais présenté à un juge et mis en examen, Sébastien L. reconnaît avoir mandaté l’un des deux militaires pour tuer la «coach».

De qui s’agit-il? Marie-Hélène Dini évoque quelques rivaux – dont un certain Jean-Luc B. – échaudés par sa volonté de développer une certification pour le coaching.

Tout bascule mi-janvier, lors d’une audition de la compagne de Sébastien L.: «Les policiers fouinassent dans son téléphone, et tombent sur un nom déjà apparu dans la procédure, Daniel B.», un ancien de la DCRI (ex-DGSI) à la retraite, raconte une source proche du dossier. La jeune femme l’identifie comme le donneur d’ordres de son compagnon.

Devant les enquêteurs, Daniel B. reconnaît avoir remis à Sébastien L. les contrats ciblant Marie-Hélène Dini, et explique qu’il l’a fait sur demande d’un nouveau suspect, Frédéric V.. Daniel B. renforce la piste de la rivalité en affaires en citant celui que Marie-Hélène Dini a mentionné comme rival, Jean-Luc B., comme possible commanditaire.

L’histoire prend alors un tournant exceptionnel: Daniel B. «leur raconte tout, ce qu’ils veulent savoir et bien plus encore», selon cette source. Il évoque le projet d’assassinat d’un «syndicaliste gênant» de la CGT à Bourg-en-Bresse (sud-est), mais surtout l’assassinat en 2019, confié à Sébastien L. et abouti cette fois, de Laurent Pasquali.