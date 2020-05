Les tuyaux de la discorde devront être démontés

Rédiger un nouveau commentaire

xena 27.05.2020 à 17:46

peut-être d autres sujets plus importants en ce moment il me semble. tout s effondre et on se dispute pour de simple tuyau. laissez moi rire lamentable cet argent peut aider des artisans dans la dèche non. écolo de mes deux agissez ailleurs vous êtes complètement en dehors du sujet. et là je suis encore polie