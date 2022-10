Football féminin : Les TV offrent «100 fois moins» que pour les hommes

M. Infantino s’exprimait à Auckland, en Nouvelle-Zélande, quelques heures avant le tirage au sort du premier tour de la compétition féminine qui se déroulera à partir du 20 juillet en Nouvelle-Zélande et en Australie et marquera une nouvelle étape dans l’histoire du football. Pour la première fois, 32 équipes s’affronteront en juillet et en août lors de la phase finale du tournoi féminin dont on s’attend à ce qu’il suscite un intérêt mondial inédit.