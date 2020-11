Depuis sa défaite à l’élection présidentielle, Donald Trump perd chaque jour des abonnés sur Twitter. Selon «Newsweek», plus de 47’000 comptes ont cessé de suivre le président sortant depuis le 22 novembre. Ce jour-là, le républicain a vu 19’164 abonnés prendre la poudre d’escampette. Son compte Twitter s’est encore allégé de 5979 followers le lendemain, puis de 12’476 mardi et d’environ 10’000 mercredi. Il est possible que, parmi tous ces déserteurs, se trouvent de nombreux «bots» (ndlr: des faux comptes) éradiqués par le réseau social.