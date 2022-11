Les oeufs risquent d’être rares à Noël

Suisse : Les œufs risquent d’être rares et plus chers à Noël

À cause d’une demande accrue et de la menace de la grippe aviaire, les œufs viennent à manquer dans les rayons. Les commerces augmentent les prix.

Alors que Noël approche, les œufs se font de plus en plus rares en Suisse. La demande du mois de décembre est telle que les contingents d’œufs indigènes ne suffisent plus pour la satisfaire. À cela s’ajoute le fait que le contingent d’œufs importés pour l’année 2022 est aussi épuisé. Or l’Office fédéral de l’agriculture ne l’a pas augmenté, révèle le «Blick» ( article en allemand) dans son édition du jour.