Les Ukrainiens avancent autour de Bakhmout, les Russes dedans

via REUTERS

L’armée ukrainienne a affirmé, samedi, «avancer» autour de Bakhmout, épicentre des combats avec les troupes russes dans l’est de l’Ukraine, tandis que Moscou assurait continuer sa progression dans la ville, déjà majoritairement sous son contrôle et aujourd’hui largement ravagée.

«L’opération défensive en direction de Bakhmout se poursuit. Nos soldats avancent dans certaines zones du front, et l’ennemi perd de l’équipement et des troupes», a indiqué, sur Telegram, le commandant des troupes terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrsky. La veille, l’Ukraine avait dit avoir avancé de deux kilomètres autour de Bakhmout, ce que Moscou avait nié.

Fixer l’armée russe avant de lancer la contre-attaque

La bataille pour Bakhmout est la plus sanglante et la plus longue depuis le début de l’invasion russe, le 24 février 2022. Les observateurs doutent de la portée stratégique de la conquête de cette ville pour la Russie, mais elle permettrait à Moscou d’afficher une victoire après plusieurs revers humiliants.