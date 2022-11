Durcissement de l’asile : Les Ukrainiens devront choisir entre l’aide sociale et leur auto

Face aux critiques toujours plus grandes de la population, les cantons ont décidé de durcir les règles d’octroi de l’aide sociale pour les Ukrainiens qui roulent avec des voitures parfois luxueuses.

Les cantons vont durcir leurs règles dans le domaine de l’aide sociale à l’encontre des personnes ayant fui l’Ukraine. En effet, si celles-ci pouvaient jusqu’ici conserver leur voiture sans que l’aide sociale ne soit réduite, cela va changer, selon la recommandation de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS).

Vendre ou déposer les plaques

Concrètement, les réfugiés qui sont en Suisse depuis plus d’une année et qui possèdent un véhicule devront le vendre et vivre avec l’argent de la vente avant de pouvoir prétendre à l’aide sociale. Si la vente n’en vaut pas la peine en raison des frais de dédouanement ou que le réfugié ne veut pas se séparer de sa voiture, les cantons pourront exiger qu’il dépose sa plaque d’immatriculation, précise la SRF. Il y aura toutefois des exceptions, notamment si le réfugié doit avoir une voiture pour pouvoir travailler ou pour des raisons de santé.