La semaine dernière, Yarmolenko, Tsygankov, Sydorchuk et Kovalenko avaient quitté la sélection des «Bleus et Jaunes» à cause du coronavirus. Pareil pour Makarenko, Sobol et Riznyk en arrivant en Suisse. Mardi matin, après un nouveau round de tests PCR, les joueurs Malinovsky, Kryvtsov et Junior Moraes, ainsi que le préparateur physique Bashtovy, ont été à leur tour testés positifs au Covid-19.