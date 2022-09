Guerre en Ukraine : Les Ukrainiens font «des progrès vérifiables dans le sud et l’est»

«Un dépôt de munitions ennemi a été détruit près de Tomyna Balka», une localité à l’ouest de la ville de Kherson, ainsi qu’un pont flottant près du village de Lvové et un centre de contrôle de l’armée russe au sud-est de Kherson, a assuré sur Facebook le commandement Sud de l’armée ukrainienne, dans la nuit de dimanche à lundi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté annoncé la reprise de «deux localités dans le sud» et d’une troisième dans l’est, sans préciser leurs noms, dans son message quotidien dimanche soir.

Progrès vérifiables

«La contre-offensive ukrainienne fait des progrès vérifiables dans le sud et l’est», a estimé le centre d’analyse Institut pour l’étude de la guerre (Institute for the study of war, ISW) qui a son siège aux Etats-Unis, dans son rapport paru dimanche.