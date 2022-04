Genève – Les Ukrainiens pressés d’apprendre le français, la demande explose

L’Université populaire de Genève peut compter sur un fascicule de pictogrammes pour faciliter la communication et l’enseignement.

Au bout du lac, l’arrivée de près de 1500 exilés ukrainiens est très vivement ressentie par les écoles et associations qui enseignent le français. Depuis le début de la crise, elles accueillent des dizaines de nouveaux élèves et ont dû ouvrir des classes spéciales pour faire face à la demande. Ainsi, l’Université populaire du canton de Genève en a déjà ouvert trois, de niveau débutant, à destination d’une quarantaine de réfugiés. «Il s’agit d’une mesure exceptionnelle avec des professeurs dédiés», précise Valérie Chausse, directrice. Elle indique que «les premiers retours sont très positifs» malgré la barrière de la langue. A l’Université populaire, pas de soucis pour intégrer ces nouveaux élèves: «Chez nous, il y a tellement de personnes différentes, que ce n’est pas un problème», insiste Valérie Chausse.

«Un kit de survie»

Pour faire au mieux, motivation et débrouillardise sont de mise. A commencer par les bases. A savoir l’alphabet: l’ukrainien, à l’instar d’autres langues slaves, s’écrit en effet en caractères cyrilliques. «Nous nous aidons d’un livret de communication français-ukrainien, révèle la directrice. Il y a des pictogrammes qui illustrent les actions du quotidien. Puis, le mot est écrit en français, en cyrillique et en phonétique afin de faciliter la compréhension.» Il y a aussi des réfugiés qui, parlant anglais, font le lien. «Ici, les élèves apprennent la base pour s’en sortir. Un kit de survie, en somme», s’exclame-t-elle.

Le Collectif genevois pour la formation de base des adultes confirme l’accueil de nombreux élèves en provenance d’Ukraine, au sein de plusieurs associations. A la fin de la semaine dernière, mais les chiffres sont susceptibles d’évoluer, entre 150 et 200 élèves fréquentaient les cours dispensés par l’Université populaire, l’Université ouvrière, l’Université populaire albanaise et l’association de La Roseraie. A l’Ifage (Fondation pour la formation des adultes de Genève), on note «une nette augmentation des demandes ces derniers jours», indique Céline Michel, responsable de la communication. L’institution a ouvert un cours spécial pour les réfugiés ukrainiens, qui a débuté lundi.