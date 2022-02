Un Romand revenu d’Ukraine – «On vit comme si on était assis sur un volcan»

Pour l’instant, Kiev vit normalement et les Ukrainiens refusent de céder à la peur. AFP

Alors que la diplomatie tente désespérément de désamorcer le danger d’une invasion russe de l’Ukraine, la vie quotidienne d’une majorité des Ukrainiens n’est pas encore chamboulée. Loin de là même, selon le témoignage d’un Suisse installé depuis plus de 20 ans à Kiev, la capitale. «J’ai voulu réserver un resto samedi soir mais j’ai dû retarder mon horaire car tout était complet», explique Patrick C. «Et dans la salle, personne ou presque ne parlait de ce sujet», souligne-t-il. L’humeur était joyeuse et les gens plutôt éméchés.

En effet, les Ukrainiens vivent normalement et préfèrent ne pas parler de la crise, selon lui. Du coup personne ne cède pour le moment à la peur ou au catastrophisme. Les gens travaillent comme d’habitude et les magasins regorgent de marchandises, selon ce Romand âgé de 60 ans marié à une Ukrainienne. En outre, personne ne songe pour le moment à stocker de la nourriture pour le cas où.

«Mais les gens ne sont ni inconscients, ni insouciants, ni ignorants», prévient Patrick C. Ainsi, tout le monde suit les manœuvres de Moscou et est parfaitement au courant des risques potentiels. «Comme le soulignait une connaissance, on vit comme si on était assis sur un volcan», indique-t-il.

Non, les Russophones ne sont pas discriminés

Le Suisse dément aussi fermement toute discrimination qui serait faite à l’encontre des Russophones d’Ukraine, contrairement aux affirmations de Vladimir Poutine qui avait lancé devant le président Macron que le régime de Kiev refusait à ceux qui parlent le russe le droit d’utiliser leur langue natale. «Il y a zéro ostracisation envers les russophones, c’est une intox totale de Moscou», critique-t-il. Selon lui – qui ne parle d’ailleurs que la langue de Tolstoï –, tout le monde peut s’exprimer en russe en toute quiétude. (Lire aussi: Invasion ou non, la guerre russe de l’information fait rage)

Selon ce directeur financier d’une grande ferme dans l’ouest du pays, peu de gens cherchent pour le moment à partir. Pourtant lui a décidé de quitter l’Ukraine. D’ailleurs, il devait rentrer en Suisse ce lundi soir via Varsovie avec sa 2e fille, âgée de 14 ans. «Mon épouse est restée et on a longuement discuté de ce qu’il fallait faire. J’ai finalement décidé de rentrer seul pour que ma fille soit à l’abri», explique Patrick C. Car on ne peut pas exclure qu’un tir de missile ne finisse un jour sur nos têtes, lance-t-il en rappelant les événements de Marioupol, une ville qui avait été le théâtre de troubles violents lors de la crise ukrainienne en 2014. «Kiev pourrait subir le même sort.»

S’il n’avait pas été père, il serait resté en Ukraine, «sa maison». Même s’il ne se fait guère d’illusion sur les intentions du Kremlin. «Je n’ai pas un grand optimisme, il va se passer quelque chose», estime-t-il. Car Patrick C. voit tout l’intérêt de la Russie pour l’Ukraine. «Il faut regarder les cartes géopolitiques pour le comprendre», dit-il. Et de rappeler que l’Ukraine est située sur un corridor entièrement plat entre Moscou et l’Occident, idéal pour faire passer les chars russes en cas de menace.