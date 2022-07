Irlande du Nord : Les unionistes défilent en pleine impasse politique

Après la pandémie qui avait entraîné leur annulation en 2020 et à une édition en format réduit l’année suivante, les défilés ont lieu cette fois alors que l’Irlande du Nord vit depuis trois mois sans gouvernement. Et la démission de Boris Johnson à Londres a ajouté à l’instabilité, les candidats à la succession du Premier ministre britannique prenant position sur les règles commerciales post-Brexit à appliquer pour le territoire.

Plus de 250 feux de joie avaient été allumés lundi soir partout dans la province dans les communautés unionistes pour donner le coup d’envoi des festivités.

Avant l’accord de paix conclu en 1998, le conflit opposant unionistes --principalement protestants et partisans d’un maintien de la province sous la couronne britannique-- et républicains --essentiellement catholiques et militant pour une réunification de l’île-- a fait 3500 morts.