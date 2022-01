UNINE – Règles chamboulées deux jours avant le début des examens

Dans les autres Unis

À l’Université de Lausanne (UNIL), comme à celle de Genève, les examens se font en présentiel. Lundi, un syndicat d’étudiants lausannois a d’ailleurs demandé plus de garanties lors des épreuves, et notamment que l’établissement fournisse des masques FFP2 et qu’il rende possible et prenne en charge le dépistage du Covid sur place.