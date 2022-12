Genève/Vaud: Les universités veulent limiter leur pollution numérique

Mesures déjà en place à l’UNIL

Dans le canton de Vaud, l’Université de Lausanne (UNIL) n’a pas chômé non plus. Depuis la crise sanitaire, elle a pris une nouvelle direction. Fini la multiplication des ordinateurs. «Désormais, c’est un seul par personne. Si quelqu’un en souhaite un autre, il faut motiver la demande», confie Patrice Fumasoli, chef de la division services, support, help desk. En outre, la durée de vie des ordinateurs est passée de 5 à 6 ans. Changement aussi du côté des téléphones fixes. «On ne fournit plus de combiné «physique». Le téléphone est directement intégré dans l’ordinateur.» Enfin, l’UNIL vient d’achever un «gros travail» pour limiter le nombre d’imprimantes. «Tout est centralisé sur quelques machines et le personnel doit badger pour imprimer. Rien qu’avec ça, on a réduit de 20% les impressions.»