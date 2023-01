Vaud-Valais : Les urgences continuent de déborder

L’afflux continu de patients et la pénurie de soignants ont eu raison des urgences de Martigny (VS). Bien que chargée, la situation est sous contrôle à l’hôpital Riviera-Chablais.

Entre infections respiratoires, recrudescence des cas de Covid et accidents liés aux sports d’hiver, les urgences ne désemplissent pas en ce début d’année. Cet afflux continu et l’aggravation de la pénurie de soignants ont eu raison des urgences de Martigny (VS) qui, dès le 9 janvier, seront fermées la nuit. Les patients seront donc accueillis sur le site sédunois, annonce l’hôpital du Valais.