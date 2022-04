Les urgences de  pédiatrie des HUG sont très chargées

Genève : Les urgences de pédiatrie sont très chargées

Vu les temps d’attente aux urgences de l’hôpital des enfants ce vendredi, les HUG recommandent aux parents de contacter leur pédiatre en premier lieu.

Les urgences pédiatriques des HUG sont surchargées en raison de la grippe et des virus respiratoires.

Les urgences pédiatriques genevoises sont actuellement très chargées, ont communiqué les HUG, ce vendredi. Cette situation s’explique par la circulation élevée de virus respiratoires et de la grippe. Elle provoque «des temps d’attente parfois très longs». L’établissement médical recommande donc aux parents de contacter en premier lieu leur pédiatre avant de se rendre aux urgences, ou d’utiliser des ressources en ligne.

Les HUG mettent ainsi en avant l’application Infokids, qui donne des conseils médicaux et informe quand consulter le pédiatre et quand se rendre aux urgences. Elle renseigne aussi sur les temps d’attente. Ils proposent aussi de consulter le site Mon enfant est malade, qui répond à diverses questions. Par ailleurs, le canton dispose d’un numéro gratuit pour les urgences pédiatriques. Cette ligne (0844 022 022) est ouverte de 8h à 22h et fonctionne sept jours sur sept. Elle permet d’obtenir un rendez-vous dans une structure de soins adaptée.