Renforts et réorganisation nécessaires

Les appels aux soignants se sont multipliés, mais «le marché est à sec», craint Julien Ombelli. Des aménagements sont nécessaires. À Fribourg, le HFR collabore avec les cliniques privées pour y déplacer certaines opérations et utiliser le personnel de ces établissements pour ce faire et ainsi libérer des forces pour les soins intensifs. Les visites des patients sont désormais limitées, comme c’est déjà le cas au CHUV. Les interventions non urgentes sont également repoussées.