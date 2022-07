Suisse romande: Les urgences des hôpitaux romands sont prises d’assaut

A Genève, les urgences sont en surchauffe. Les Hôpitaux universitaires (HUG) constatent depuis mars «une augmentation de 20 à 30% aux urgences ambulatoires par rapport à 2019». «Cette forte hausse est un phénomène national, mais il est davantage marqué en Suisse romande», souligne le Dr. Vincent Ribordy, chef des urgences de l’Hôpital fribourgeois (HFR) et coprésident de la société suisse de médecine d’urgence. Conséquence pour les patients, des temps d’attente plus longs lorsqu’ils se rendent aux urgences. Vincent Ribordy se veut toutefois rassurant: «La prise en charge des urgences vitales reste garantie.»

Causes multifactorielles

Les causes d’une telle augmentation, sont «multifactorielles», selon les hôpitaux romands. Les HUG précisent: «traumatismes dus à la reprise des activités sportives, souhait de consulter hors des horaires de travail, médecins généralistes ou en cabinet qui ont réduit leurs horaires de travail ou sont partis à la retraite, services de médecins à domicile qui ne parviennent pas à répondre à toutes les demandes, canicule…» Mais pas le Covid, à en croire les HUG. A cela, il faut ajouter, selon le CHUV, un possible rattrapage après des reports dus au Covid ou y lire un retour à la normale après deux ans de pandémie.

«Arrêter le tout urgences»

Pour le Dr Ribordy, il ne sagit pas là d’un phénomène passager. Il rappelle que le nombre de patients pris en charge par les urgences croît depuis plus de dix ans, notamment à cause du vieillissement de la population, mais également parce que certaines catégories sont davantage précarisées ou vulnérables. Autre problème, le «tout urgences. Il faut arrêter de croire que les urgences sont la solution au manque de médecins de premier recours». Selon lui, si le patient doit attendre un mois avant de pouvoir bénéficier d’un examen IRM pour un mal de dos, il va aller aux urgences. Idem si son médecin ne peut le prendre et qu’il ne connaît pas de permanence ou de médecin de garde près de chez lui.