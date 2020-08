Tafers (fr) Les urgences sont fermées, elle meurt devant l’hôpital

La semaine dernière, une femme est décédée de problèmes respiratoires. Son partenaire l’avait emmenée à l’hôpital, mais une fois arrivés devant, les portes étaient verrouillées.

Ce que l’homme ne savait pas, c’est que les urgences de l’hôpital de Tafers sont fermées la nuit depuis le début de la pandémie de Covid-19. Il s’est donc retrouvé devant des portes fermées, et a tenté tant bien que mal de crier et klaxonner pour que quelqu’un lui vienne en aide. Le personnel soignant l’ayant finalement entendu, une réanimation a été tentée, en vain. La femme est décédée sur place, faute d’avoir reçu des soins à temps.

«Ce n’était qu’une question de temps avant que quelque chose comme ça n’arrive»

Selon «Blick», un ancien employé de l’établissement estime que la communication n’a pas été bien faite, et que les urgences de Tafers n’en sont plus. «Il n’y a plus de médecins anesthésistes, même la journée. Ce n’était qu’une question de temps avant que quelque chose comme ça n’arrive.»