Grand Conseil neuchâtelois - Les urnes n’ont pas réussi à départager les sœurs

Diane (à g) et Stéphanie Skartsounis, deux sœurs féministes et Vertes.

Convaincue par Stéphanie, sa colistière et sœur cadette de deux ans, Diane Skartsounis (56 ans) s’est présentée aux élections pour le Grand Conseil de dimanche passé sous la bannière des Verts, au Val-de-Ruz. Stéphanie a recueilli 6753 suffrages… soit exactement le même nombre de voix que Diane, comme le signale arcinfo.ch . Il a donc fallu procéder à un tirage au sort pour départager les deux sœurs arrivées ex-aequo pour le 19e et dernier siège des Verts dans un Parlement qui compte 100 députés.

Mariées à deux frères

«Un site avait d’abord annoncé que ma sœur Stéphanie était élue. Je lui ai envoyé un message de félicitations», rappelle la conservatrice du Musée paysan et artisanal de La Chaux-de-Fonds. Puis, l’urbaniste maman d’une fille de 24 ans et d’un garçon de 22 ans remarque que c’est le nom de son aînée qui apparaissait sur un autre site. «On n’y comprenait rien», rigolent les deux sœurs. Finalement, Diane a été élue et Stéphanie arrive en tête des viennent- ensuite. Bien que mariées de longue date, les deux féministes ont gardé leur patronyme en hommage aux origines grecques de leur papa. «Nous sommes très proches. D’ailleurs, nos deux maris sont des frères», révèle Diane.