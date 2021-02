ONU : Les USA briguent un siège au Conseil des droits de l’homme

Les États-Unis continuent à changer leur fusil d’épaule, après l’arrivée de Joe Biden à la présidence, en voulant désormais se rapprocher de l’Organisation des Nations unies.

L’administration Trump avait annoncé avec fracas, en juin 2018, qu’elle quittait l’institution basée à Genève et plus haute instance de l’ONU en charge de la défense des droits de l’homme, en l’accusant d’hypocrisie et de s’acharner contre Israël.

«Pire bilan»

«Les États-Unis placent la démocratie et les droits de l’homme au centre de leur politique étrangère, parce qu’ils sont indispensables à la paix et la stabilité», a souligné Antony Blinque. «Cet engagement est enraciné dans notre propre expérience d’une démocratie imparfaite et souvent en deçà de ses propres idéaux, mais essayant toujours de devenir un pays plus uni, plus respectueux et plus libre», a-t-il promis, sur un ton qui tranche avec celui de son prédécesseur, Mike Pompeo, qui confinait parfois à l’arrogance.