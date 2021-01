Crise libyenne : Les USA demandent le retrait immédiat des forces russes et turques de Libye

Tranchant avec la politique de Donald Trump, la nouvelle administration de Joe Biden a envoyé un signal fort jeudi en réclamant le respect de la souveraineté du pays.

Les Etats-Unis ont demandé jeudi «à la Turquie et à la Russie de commencer immédiatement le retrait de leurs forces» de Libye, incluant militaires et mercenaires, dans une déclaration ferme de la nouvelle administration démocrate de Joe Biden qui tranche avec la politique précédente du républicain Donald Trump.

«Cesser toutes les interventions militaires»

«Conformément à l’accord de cessez-le-feu d’octobre, nous demandons à la Turquie et à la Russie d’entamer immédiatement le retrait de leurs forces du pays et le retrait des mercenaires étrangers et des substituts militaires, qu’ils ont recrutés, financés, déployés et soutenus en Libye», a déclaré l’ambassadeur américain par intérim à l’ONU, Richard Mills.