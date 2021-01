Terrorisme intérieur : Les USA en alerte face au risque de violences extrémistes

En raison d’un «climat de menaces accrues» provenant d’extrémistes opposés à Joe Biden, un bulletin d’alerte antiterroriste a été publié mercredi aux États-Unis.

Le ministère de la Sécurité intérieure a pourtant assuré que son bulletin d’alerte n’était pas motivé par «des informations sur un complot crédible spécifique». Il fait plus généralement état d’un «climat de menaces accrues» présent dans tous les États-Unis et susceptible de durer plusieurs semaines.

«Des informations suggèrent que des extrémistes violents ayant des objections à l’exercice de l’autorité gouvernementale et à la transition présidentielle, ainsi que d’autres griefs alimentés par des récits mensongers, pourraient continuer à se mobiliser, et à inciter à commettre des violences», selon son bulletin.

«En colère»

Le bulletin publié mercredi, et qui est valide jusqu’au 30 avril, se garde d’utiliser des étiquettes politiques. Il relève toutefois que des extrémistes animés par plusieurs motivations, et notamment leur «colère face aux restrictions liées au Covid-19 et aux résultats de l’élection» présidentielle, ont déjà comploté en 2020, et parfois, attaqué des bâtiments officiels. Certains «pourraient avoir été galvanisés par l’intrusion au sein du Capitole», ajoute-t-il. Le ministère se dit déterminé à protéger «les infrastructures critiques» et les «populations qui pourraient être ciblées en raison de leur religion, race, origine, identité ou opinion politique».