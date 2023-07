Haïti: Les USA «engagés» dans la création d’une force de police internationale

Les États-Unis sont «très activement engagés» dans la création d’une force de police internationale à Haïti, pays miné par la pauvreté et la violence, a assuré jeudi le secrétaire d’État américain Antony Blinken à Georgetown, où se trouve le siège du Caricom (pays des Caraïbes).

«Nous sommes en pourparlers très actifs avec des pays de la région et d’ailleurs. Nous discutons aussi activement avec les Nations Unies (…) Il s’agit en partie de s’assurer que les pays s’engagent à jouer un rôle important dans cette force, en particulier en identifiant un pays qui jouerait le rôle de chef de file. Là encore, nous sommes très activement engagés dans cette voie», a indiqué M. Blinken.

«Nous sommes saisis d’une grande urgence en ce qui concerne ce pays. Nous avons travaillé d’arrache-pied sur plusieurs lignes d’action», a-t-il ajouté. «Comme vous l’avez entendu de la part des dirigeants d’Haïti, du peuple haïtien (…) il existe un consensus sur la nécessité d’une sorte de force multinationale pour soutenir le travail de la police et tenter de créer un espace et un climat plus sûrs», a précisé le secrétaire d’État. Il faut que «le gouvernement puisse reprendre le contrôle sans qu’il soit dominé par les gangs comme c’est le cas dans de nombreuses parties du pays», a-t-il fait valoir.