Diplomatie : Les USA et leurs alliés asiatiques se réunissent pour contrer la Chine

Les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de l’Australie, du Japon et de l’Inde ont commencé vendredi leurs discussions sur l’approfondissement de leur alliance dite du Quad, qui vise à contenir l’expansion de l’influence chinoise dans la région Asie-Pacifique.

«Ensemble, nous formons un réseau vital de démocraties libérales qui s’engagent à coopérer concrètement et à faire en sorte que tous les pays de l’Indo-Pacifique, grands et petits, soient en mesure de prendre leurs propres décisions stratégiques, sans coercition», a déclaré vendredi la ministre australienne des Affaires étrangères Marise Payne, en amont du sommet.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a assuré que, même si Washington se focalise à l’heure actuelle sur la menace russe en Ukraine, le défi à plus long terme reste l’avancée de la Chine, qui remet en cause «l’ordre traditionnel». «À mon avis, il ne fait guère de doute que l’ambition de la Chine, à terme, est de devenir la première puissance militaire, économique, diplomatique et politique, non seulement dans la région mais aussi dans le monde», a-t-il déclaré au journal «The Australian» à la veille des discussions.