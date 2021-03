Coup d’État : Les USA ordonnent à leurs diplomates non essentiels de quitter la Birmanie

Face à la répression qui s’abat sur le pays, le département d’État américain a ordonné le départ de ses diplomates non essentiels basés en Birmanie.

Les États-Unis ont ordonné à leurs diplomates non essentiels de quitter la Birmanie, en proie à une répression sanglante après le coup d’État militaire qui a renversé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi, a annoncé mardi le département d’État. Le département a indiqué dans un communiqué qu’après avoir «autorisé le départ volontaire des employés du gouvernement américain et les membres de leur famille» en février, il ordonnait désormais leur départ.

Cette décision a été prise «parce que la sécurité du personnel gouvernemental américain et celle des personnes à sa charge, ainsi que celle des citoyens américains, est la plus haute priorité du département», a indiqué un porte-parole du ministère. «L’ambassade des États-Unis en Birmanie restera ouverte au public et continuera de fournir des services consulaires limités», a-t-il précisé.