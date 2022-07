Afrique : Les USA ordonnent à leurs employés non essentiels de quitter le Mali

«Des groupes armés et terroristes continuent de planifier des enlèvements et des attentats pouvant prendre pour cible les lieux fréquentés par les Occidentaux», explique Washington.

Les Etats-Unis ont ordonné à leurs employés non essentiels et à leurs familles de quitter le Mali «en raison du risque accru d’attaques terroristes dans les zones fréquentées par les étrangers».

Capacité d’aide limitée

Dans un communiqué vendredi, le département d’Etat américain souligne que l’ambassade des Etats-Unis «continue d’avoir une capacité limitée à fournir une aide d’urgence aux citoyens américains au Mali». «Des groupes armés et terroristes continuent de planifier des enlèvements et des attentats au Mali» et peuvent prendre pour cible «les boîtes de nuit, les hôtels, les restaurants, les lieux de culte, les missions diplomatiques internationales et d’autres lieux fréquentés par les Occidentaux», selon le texte.